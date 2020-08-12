Госэкоинспекция в смартфоне: данные о проверках появились в онлайн-сервисе

КИЕВ. 12 августа. УНН. В социальном сервисе SaveEcoBot появилась функция, которая позволяет узнать всю историю проверок любого предприятия Государственной экологической инспекцией. Об этом сообщил председатель ГЭИ Андрей Малеванный на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Государственная экологическая инспекция в смартфоне. Отныне всю историю проверок любого предприятия в Украине Госэкоинспекцией можно узнать в удобном социальном сервисе SaveEcoBot. Этот сервис состоит из чат-ботов, доступных в Telegram, Viber и Facebook Messenger, а также с сайта", - написал Малеванный.

Так, в сервисе будет доступна подробная информация о проверках, что классифицируется по типу и статусу этих проверок.

Сообщается, что теперь на SaveEcoBot можно посмотреть актуальную информацию по проверкам, которые осуществляет ГЭИ на предприятиях, в частности о:

предмете и дате проверки;

контролирующем органе;

объектах и подразделениях предприятия;

результатах проверки;

выявленных нарушениях и санкциях за них.

Также вся информация классифицируется по типу проверок (экологические, энергетические или санитарные) и их статусу (запланированные, проведенные, не проведенные, недопуск).

"Система работает на базе реестров ГЭИ, которые по моему поручению были наполнены необходимой информацией. То есть, вся информация о проверках инспекции отныне аккумулирована в одном месте", - пояснил Малеванный.

Ранее УНН писал, что ОБСЕ будет помогать Украине с реформой Госэкоинспекции.