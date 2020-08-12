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Бездействие НКРЭКУ способствует монополизации энергетического рынка - эксперт

Бездействие НКРЭКУ способствует монополизации энергетического рынка - эксперт

КИЕВ. 12 августа. УНН. Бездействие НКРЭКУ на оптовом рынке электрической энергии создает условия для монополизации рынка. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.

"Регулятор своим бездействием действует в пользу того, кто занимает доминирующее положение на рынке электроэнергии. Правда не знаю, это происходит сознательно или нет", - говорит он.

Гончар напомнил, что Рада пробовала "переформатировать" НКРЭКУ, приняв закон об изменении статуса органа (законопроект № 2490-1, принят за основу 5 декабря 2019 года, - ред.). Однако, перезагрузить НКРЭКУ не удалось.

"НКРЭКУ как не было независимым органом так и не есть. Только формально - на бумаге. Есть соответствующий и классный закон, но на практике все иначе", - добавил он.

Напомним, о неэффективности работы Нацкомиссии в сфере энергетики заявили в АМКУ.

В Комитете считают, что НКРЭКУ на оптовом рынке электрической энергии бездействует, что создает условия для нарушения закона о защите экономической конкуренции.

Добавим, что компетентность нынешнего состава НКРЭКУ определяет Окружной административный суд города Киева.

Источник: УНН
Теги: Украина, энергетика, НКРЭКУ
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