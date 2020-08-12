Украина покрывает 69% потребления природного газа собственным ресурсом - Минэнерго

КИЕВ. 12 августа. УНН. Собственная добыча природного газа в Украине покрывает потребление продукта на 69%. Об этом говорится в отчете Минэнерго по результатам проведения мониторинга безопасности поставок природного газа, передает УНН.

Так, в 2019 году в Украине было добыто 20,74 млрд куб. м природного газа. При этом потребление природного газа составило 29,98 млрд куб. м.

"За счет собственной добычи природного газа потребления покрывалось на 69%, тогда как в 2018 году - 65%", - говорится в документе.

Импорт природного газа Украины в прошлом году составил 14,2 млрд куб. м. Такой объем природного газа поставили Украине страны ЕС, больше всего - Словакия (9,2 млрд куб. м.)

"Начиная с декабря 2015 года основным источником поступления импортированного природного газа в Украину является территория стран Европы", - добавили в Минэнерго.

Указанный отчет Минэнерго подготовило в соответствии с требованиями статьи 29 Договора об учреждении Энергетического Сообщества, статьи 7 Закона Украины "О рынке природного газа", а также Национального плана действий и Правил о безопасности поставок природного газа.