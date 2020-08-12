Завтра Украину распределят на новые карантинные зоны - Степанов

КИЕВ. 12 августа. УНН. Завтра состоится заседание комиссии ТЭБ и ЧС, на котором регионы Украины буть распределены на новые карантинные зоны в связи с изменением подходов, которые сегодня приняло правительство. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В среду, 12 августа, Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства здравоохранения и внес изменения в постановление, регулирующее правила адаптивного карантина в стране. 13 августа состоится заседание Центральной комиссии ТЭБ и ЧС, на котором регионы Украины будут распределены на новые зоны по уровню распространения коронавируса", - отметил Степанов.

Напомним, что правительство утвердило новые подходы к определению карантинных зон, отныне это будет происходить по трем показателям, один из которых - количество больных в административно-территориальных единицах.