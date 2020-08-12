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За платные камеры в СИЗО заплатили почти полмиллиона гривен - Минюст

За платные камеры в СИЗО заплатили почти полмиллиона гривен - Минюст

КИЕВ. 12 августа. УНН. По состоянию на 11 августа за пользование платными камерами в следственных изоляторах Украины уплачено более 495,5 тысяч грн. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства юстиции Украины, передает УНН.

"Продолжаем информировать о ходе экспериментального проекта по внедрению платных камер в СИЗО. По состоянию на 11 августа за пользование платными камерами в следственных изоляторах Украины уплачено более 495,5 тысяч гривен", - сообщили в Минюсте.

Отмечается, что новой услугой воспользовались уже в 17 СИЗО.

Наибольшую сумму было уплачено за пользование платными камерами Киевского следственного изолятора - 332 тысячи гривен.

Как сообщал УНН, министр юстиции Украины Денис Малюська ранее сообщил, что проект с введением платных камер в СИЗО будет закрыт тогда, когда из вырученных средств будут созданы одинаковые условия и ремонты в обычных камерах.

Источник: УНН
Теги: Украина, СИЗО, Минюст
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