Данилов: будут другие виды оружия, о которых мы даже не догадываемся

КИЕВ. 12 августа. УНН. Развитие технологий в мире ведет к тому, что даже ядерное оружие не будет в ближайшие годы иметь такое влияние, которое есть на сегодняшний день - ведь будут совсем другие виды оружия. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов во время круглого стола в среду, передает УНН.

"Мы все сейчас находимся в состоянии первой биологической мировой войны. Мы не можем сказать, откуда она началась и кто ее начал, все это, но мы видим сегодня эти последствия. Сегодня нет ни одной страны, которой бы не коснулась эта война, все от нее страдают никто еще не понимает, какие будут последствия этой войны... Сегодня кибербезопасность, биологическая безопасность, очень много таких вызовов, которые есть в мире сегодня. Даже ядерное оружие не будет ближайшие пять, семь, десять, двадцать лет иметь такое влияние, которое есть сегодня. Будут совсем другие виды оружия, о которых мы сегодня даже не можем догадываться. Потому что наука развивается бешеными темпами", - сказал Данилов.

По его словам, не без помощи интернета, сегодня открываются огромные возможности получить большое количество различной информации.

Напомним, Данилов, комментируя создание нового Министерства, заявил, что реформированию оборонно-промышленного комплекса быть.