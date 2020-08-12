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Секретарь СНБО назвал два приоритета развития военной промышленности

Секретарь СНБО назвал два приоритета развития военной промышленности

Алексей Данилов

КИЕВ. 12 августа. УНН. Два приоритетных направления в развитии украинской стратегической промышленности - это строительство ракет и авиация. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов во время круглого стола в среду, передает УНН.

"Из ключевого, что касается непосредственно промышленности - это наши ракеты... Второе - это наша авиация. Авиация которая была всегда в нашей стране очень мощной, нам надо срочно ставить все на свои места. Это очень важный момент - ракеты и авиация - это две фундаментальные вещи ", - заявил Данилов.

По его словам, 246 млрд грн, которые в этом году выделены на сектор безопасности и обороны - это "беспрецедентная сумма за все годы независимости".

"Но, понимая, кто является нашим противником, понимая те бюджеты, которые есть в Российской Федерации, еще раз подчеркиваю что мы будем воевать умом", - добавил секретарь СНБО.

Как сообщал УНН, члены комитета Сената США по иностранным делам от Республиканской и Демократической партий представили законопроект, согласно которому Украине ежегодно будет выделена военная помощь в размере 300 млн долларов.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина
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