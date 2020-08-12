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Зеленский назначил послов в двух государствах

Зеленский назначил послов в двух государствах

КИЕВ. 12 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Чрезвычайных и Полномочных Послов Украины в Мексиканских Соединенных Штатах и в Республике Кипр. Соответствующие указы от 12 августа обнародованы на сайте Главы государства, передает УНН.

"Назначить Нимчинского Руслана Михайловича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Кипр", - говорится в указе №317/2020.

Кроме того, указом №316/2020 Зеленский назначил Оксану Драмарецкую Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Мексиканских Соединенных Штатах.

Также указом №315/2020 Президент уволил Руслана Спирина с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Мексиканских Соединенных Штатах, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Коста-Рика, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Гватемала, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Панама и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Белизе.

Напомним, ранее Зеленский назначил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Хорватия Василия Кирилича послом Украины в Боснии и Герцеговине по совместительству.

Источник: УНН
Теги: Украина, указы, Президент, послы, Владимир Зеленский
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