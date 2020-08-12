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Суд отказал експрокурору Кулику в восстановлении его в должности

Суд отказал експрокурору Кулику в восстановлении его в должности

КИЕВ. 12 августа. УНН. Шестой апелляционный административный суд Киева отказал в восстановлении бывшему прокурору Константину Кулику в должности в прокуратуре и во взыскании среднего заработка за вынужденный прогул. Об этом УНН сообщает со ссылкой на решение суда.

"Апелляционную жалобу (Кулика - ред.) оставить без удовлетворения, а решение Окружного административного суда Киева от 31 марта 2020 года - без изменений", - говорится в постановлении.

Так, Кулик планировал восстановиться в должности в прокуратуре и взыскать средний заработок за время вынужденного прогула.

Как сообщалось, прокурора Константина Кулика уволили из Генеральной прокуратуры Украины из-за непрохождения аттестации.

Напомним, Высший антикоррупционный суд закрыл дело против бывшего прокурора сил Антитеррористической операции Генеральной прокуратуры Украины Константина Кулика о незаконном обогащении.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, прокурор
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