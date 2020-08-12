Во время обыска в Беларуси силовики искали вещи задержанных украинцев

КИЕВ. 12 августа. УНН. Во время обыска у белорусской правозащитницы Татьяны Ревяко искали вещи украинцев, которых накануне задержали в Республике Беларусь. Об этом сообщили в Telegram-канале Белорусской ассоциации журналистов, передает УНН.

“У правозащитницы Татьяны Ревяко прошел обыск. Ранее у нее ночевали украинские журналисты Константин Реутский и Евгений Васильев. Их задержали сегодня”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что обыск проводил СК Беларуси.

“Интересовали вещи украинцев. Изъятый ноутбук и паспорт одного из украинцев и ноутбук Татьяны. Она на свободе”, — добавляется в сообщении.

Ранее в МИД подтвердили задержание двух украинцев в Минске, про задержание которых накануне писали в ОО “Белорусская ассоциация журналистов”.

Напомним, ранее стало известно, что в Беларуси во время акций протеста, которые начались после выборов президента республики, избили украинского журналиста и задержали девять граждан Украины.