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Уруский анонсировал смену руководства "Укроборонпрома"

Уруский анонсировал смену руководства "Укроборонпрома"

Олег Уруский

КИЕВ. 12 августа. УНН. Руководство государственного концерна будет изменено в ближайшее время. Об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский во время круглого стола в среду, передает УНН.

“Сам государственный концерн „Укроборонпром“ подлежит существенной трансформации, потому что в том виде, в котором он существует сегодня, он существовать не будет. Менеджмент на нем будет также изменен. И, насколько я знаю, в ближайшее время должна состояться и смена руководства концерна. А дальше соответственно будет изменение и всей команды, которая там работала последний год”, — сказал Уруский.

Говоря о трансформации концерна он отметил также, что, возможно, изменено будет и его название, потому что старое название является “токсичным”.

Напомним, Верховная Рада Украины 16 июля приняла в целом проект постановления № 3842 о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром — министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, министры, Укроборонпром
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