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Разумков отрицает противоречия между парламентом и правительством

Разумков отрицает противоречия между парламентом и правительством

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 13 августа. УНН. В Верховной Раде есть много законопроектов, за которые не голосовало монобольшинство, однако это не означает, что у депутатов нет единства и есть противоречия с правительством. Об этом в интервью DW рассказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает УНН.

“Я считаю, что это наоборот демонстрирует понимание процессов в парламенте, ответственность, которая лежит на народных депутатах за принятие того или иного решения”, — сказал Разумков.

Комментируя анализ Комитета избирателей Украины, что Верховная Рада поддержала всего 4% правительственных законодательных инициатив, спикер парламента отметил, что это не означает, что между ветвями власти есть противоречие.

“Я так думаю, речь идет о тех 4% [законопроектов], которые были рассмотрены Верховной Радой, а не были рассмотрены и отклонены, то есть имеется в виду немного другое. Если мы говорим в целом о законопроектах, которые принимаются Верховной Радой Украины, на самом деле, многие инициативы являются общими и с представителями Кабинета министров Украины, с профильными министерствами, но они вносятся народными депутатами Украины. Это в достаточно большой степени ускоряет процесс рассмотрения”, — пояснил Разумков.

Как сообщал УНН, в Верховной Раде Украины 25 августа проведут внеочередную сессию, а торжественного заседания ко Дню Независимости Украины 24 августа не будет.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Дмитрий Разумков
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