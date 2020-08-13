Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,68 -0,0235  EUR: 32,80 -0,1040 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В ВР не будет торжественного заседания ко Дню Независимости - нардеп
В ВР не будет торжественного заседания ко Дню Независимости - нардеп
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
5565

В этом году сектор безопасности и обороны Украины имеет наибольшее финансирование за все годы независимости - Данилов

В этом году сектор безопасности и обороны Украины имеет наибольшее финансирование за все годы независимости - Данилов

Алексей Данилов

КИЕВ. 13 августа. УНН. В этом году финансирование сектора безопасности и обороны Украины является самым крупным за все годы независимости - 246 млрд. грн. Об этом стало известно во время круглого стола, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО, которая приводит слова секретаря Совета Алексея Данилова.

“Касаясь вопроса финансирования сектора безопасности и обороны Украины, Данилов отметил, что в этом году предусмотрен самый большой за все годы независимости объем финансирования — 246 млрд. грн”, — говорится в сообщении.

В этом контексте, приоритетными для формирования мощного ОПК, по словам Данилова, является дальнейшая разработка передовых ракетных систем, развитие отечественной авиации и систем киберзащиты.

Напомним, секретарь СНБО назвал два приоритетных направления в развитии украинской стратегической промышленности — это строительство ракет и авиация.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина, оборона
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.