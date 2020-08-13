В этом году сектор безопасности и обороны Украины имеет наибольшее финансирование за все годы независимости - Данилов

КИЕВ. 13 августа. УНН. В этом году финансирование сектора безопасности и обороны Украины является самым крупным за все годы независимости - 246 млрд. грн. Об этом стало известно во время круглого стола, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО, которая приводит слова секретаря Совета Алексея Данилова.

“Касаясь вопроса финансирования сектора безопасности и обороны Украины, Данилов отметил, что в этом году предусмотрен самый большой за все годы независимости объем финансирования — 246 млрд. грн”, — говорится в сообщении.

В этом контексте, приоритетными для формирования мощного ОПК, по словам Данилова, является дальнейшая разработка передовых ракетных систем, развитие отечественной авиации и систем киберзащиты.

Напомним, секретарь СНБО назвал два приоритетных направления в развитии украинской стратегической промышленности — это строительство ракет и авиация.