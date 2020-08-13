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Очередной нардеп заразился COVID-19

Очередной нардеп заразился COVID-19

КИЕВ. 13 августа. УНН. Парламентарий из фракции "Слуга народа" Роман Грищук заразился коронавирусной инфекцией. Об этом народный депутат сообщил в своем Facebook, передает УНН.

“Когда ты стал цифрой в статистике заболеваний COVID-19. У нас с женой положительные тесты. Постоянные антирекорды по количеству заболевших перестали пугать; средства личной гигиены, социальная дистанция, самоизоляция все больше просто слова из плакатов, а не реальные методы защиты”, — написал нардеп.

Он призвал людей не быть легкомысленными и не повторять чужих ошибок.

“Самочувствие более-менее нормальное, с Тимом (сын Тимофей — ред) все хорошо”, — добавил нардеп.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 84 548 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1970 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, Коронавирус, нардепы
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