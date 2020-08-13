Помпео допустил введение санкций против Беларуси

КИЕВ. 13 августа. УНН. США могут ввести санкции против Беларуси за президентских выборов и дальнейшие беспорядки в стране. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью во время визита в Прагу, текст которого публикует Госдепартамент, передает УНН.

На вопрос о возможных санкциях против Минска или прекращении поставок нефти, Помпео не исключил их в будущем. “Уверен, мы рассмотрим все эти вещи. Но здесь важны критерии”, — заявил он.

По словам Помпео, США рассматривает возможность введения санкций не только в одностороннем формате, но и в многостороннем варианте. Помпео отметил, что точный механизм влияния на Беларусь еще предстоит определить после того, как ситуация в стране стабилизируется.

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Госсекретарь назвал прошедшие в Беларуси выборы несвободными и несправедливыми. “Мы были глубоко разочарованы тем, что выборы были несвободными и несправедливыми. Мы видели такое раньше и сожалеем, что именно это повторилось”, — пояснил Помпео.

Он рассказал, что ситуацию в Беларуси США обсудят с европейскими партнерами, чтобы выработать решения, которые пойдут на благо белорусского народа.

Ранее о санкциях говорили против Беларуси заговорили в ЕС.

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