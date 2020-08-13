Помпео: если РФ предлагала талибам деньги за убийство американцев, она заплатит "очень дорого"
КИЕВ. 13 августа. УНН. Если США выяснят, что Россия действительно предлагала деньги боевикам радикального движения “Талибан” за убийство американских солдат в Афганистане, Кремль “очень дорого” заплатит за это. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью, что распространила пресс-служба Госдепартамента, передает УНН.
По словам Помпео, он обсуждал эту тему с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. “Мы сказали следующее: если россияне предлагали деньги за убийство американцев или других жителей Запада, России придется заплатить огромную цену”, — сказал глава Госдепартамента.
Он отметил, что не комментирует вопросы военной разведки, и рассказал, что в случае появления доказательств сговора Москвы с талибами, США не потерпит этого.
Помпео также сообщил, что Вашингтону известны факты, что Россия ранее поставляла оружие боевикам в Афганистане.
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Напомним, в конце июня газеты New York Times и Washington Post, ссылаясь на анонимные источники, сообщили, что американской военной разведке после допросов афганских пленных стало известно о заговоре России со связанными с “Талибаном” боевиками. Москва якобы предлагала деньги талибам за убийство солдат армии США в Афганистане.
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В российском МИДе эти обвинения отвергают.