Литва, Латвия и Польша готовы к посреднической миссии в Беларуси

КИЕВ. 13 августа. УНН. Президент Литвы Гитанас Науседа предложил создать в Беларуси национальный совет из представителей власти и гражданского общества с целью преодоления кризиса в стране. По его словам, если Минск примет эту инициативу, освободит задержанных и прекратит насилие, президенты Польши, Литвы и Латвии могли бы взять на себя посредническую миссию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Науседа уже обсудил эту инициативу с польским и латвийским коллегами.

“Хочу предложить план из трех пунктов, который мог бы стать прелюдией к посредничеству президентов региона в деле преодоления кризиса в Беларуси. Составляющих плана три. Во-первых, органы власти Беларуси прекращают применение силы против своих граждан и нагнетания ситуации. Во-вторых, власти Беларуси освобождают задержанных, которых уже тысячи, всех участников протестов, которые сегодня подвергнуты репрессиям. Третий пункт — органы власти Беларуси восстанавливают диалог со своим гражданским обществом”, — сказал президент Литвы.

По словам Науседы, хорошим решением в этом направлении могло бы стать формирование “национального совета из представителей власти и гражданского общества, долгом и целью которой был бы поиск решений по выходу из кризиса в среднесрочный период”.

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Напомним, в Минске и других городах Беларуси после президентских выборов 9 августа продолжаются массовые акции протеста против официальных итогов голосования. За первые двое суток задержаны около пяти тысяч человек. По официальным данным, один человек погиб. Однако местные СМИ пишут, что после задержания силовиками умер 25-летний житель Гомеля.