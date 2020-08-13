В Минэнерго разработали план мероприятий по усилению кибербезопасности в энергетическом секторе

КИЕВ. 13 августа. УНН. Министерство энергетики планирует создать проектный офис для привлечения международной технической помощи, провести аудит текущего состояния кибербезопасности в энергетике и организовать секторный центр кибербезопасности критической инфраструктуры энергетического сектора. Об этом шла речь во время встречи представителей Министерства энергетики с международными организациями, передает УНН.

“Минэнерго начало активную работу по созданию системы, которая действительно станет эффективной в условиях современных киберугроз”, — отметила и.о. Министра энергетики Ольга Буславец.

В Министерстве разработан план мероприятий для активизации процесса повышения уровня устойчивости кибербезопасности критической инфраструктуры энергетического сектора Украины.

Планом предусмотрено:

— создание проектного офиса для секторальной координации и привлечения международной технической помощи;

— проведение секторального аудита состояния кибербезопасности энергетического сектора;

— создание секторального центра кибербезопасности критической инфраструктуры энергетического сектора Украины. Это позволит обеспечить агрегацию и обмен информацией про киберугрозы среди объектов критической инфраструктуры энергетического сектора; обмениваться информацией с национальными субъектами обеспечения кибербезопасности; повысить уровень кибербезопасности критической инфраструктуры энергетического сектора.

“Изменения во внешней и внутренней среде безопасности Украины требуют неотложного создания отраслевой системы кибербезопасности критической инфраструктуры энергетических объектов”, — подытожила Буславец.