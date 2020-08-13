Суд сегодня продолжит исследование доказательств по делу нового украинского правописания

КИЕВ. 13 августа. УНН. Окружной административный суд Киева сегодня продолжит исследование доказательств по делу об обжаловании нового украинского правописания. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.

"Судебное заседание состоится в 11:30", - сказали в прессслужбе.

Напомним, суд по делу о новом украинском правописаним перешел к стадии исследования доказательств.

Как сообщал УНН, Окружной административный суд Киева объединил в одно производство два дела об обжаловании новой редакции правописания и назначил к рассмотрению по существу.

Напомним, истец обратилась в суд в интересах своей дочери - ученицы 7-го класса - и просит суд признать противоправным и недействительным постановление Кабмина № 437 от 22 мая 2019 года "О вопросе украинского правописания".

Также в Окружной административный суд города Киева поступил еще один иск к Кабмину о признании незаконным и отмене постановления правительства № 437, которым было утверждено украинское правописание в новой редакции. Истцом выступает ОО.

Новая редакция "Украинского правописания" вступила в силу 3 июня 2019 года. После этого Министерство образования и науки опубликовало окончательную версию новой редакции "Украинского правописания".