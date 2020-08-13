В МИДе не знают, где находятся задержанные в Беларуси граждане Украины

КИЕВ. 13 августа. УНН. Сейчас Министерству иностранных дел не удалось установить место содержания двух украинских волонтеров, которых накануне задержали в Минске. Об этом на брифинге в четверг заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Вчера около 17:00 сотрудники МВД Республики Беларусь задержали двух волонтеров общественной организации "Восток SOS" - граждан Украины Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Мы сразу подключились к поиску этих граждан для того, чтобы установить их местонахождение", - сказал министр.

По его словам, согласно международному праву, задержанные граждане иностранного государства имеют право на мгновенный контакт с консулом.

"По состоянию на сейчас нам удалось выяснить следующее: во-первых, задержанных граждан Украины обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п.2 ст. 293 УК РБ - это участие в массовых мероприятиях, которое проявилось в непосредственном совершении действий по организации массовых беспорядков, которые сопровождались насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти. Санкции по этой статье предусматривают лишение свободы на срок от 3 до 8 лет", - сообщил Кулеба.

Он также отметил, что вчера вечером по месту временного проживания украинских граждан в Минске был проведен обыск, во время которого правоохранители изъяли личные вещи украинцев.

"Утром украинский консул посетил два крупнейших центра временного содержания лиц в Минске, но никакой информации о возможном пребывании там упомянутых граждан Украины получить не удалось. Официальные органы Беларуси не информируют нас о местонахождении наших граждан", - сообщил дипломат.

Как сообщал ранее УНН, правозащитники и общественные организации призвали власти Беларуси освободить граждан Украины.