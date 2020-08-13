МИД сообщил о задержании еще одной украинки в Беларуси: в Минск направили две ноты

КИЕВ. 13 августа. УНН. Посольство Украины направило две ноты в министерство иностранных дел Беларуси с запросом предоставить информацию о всех гражданах Украины, которые были задержаны правоохранительными органами Республики Беларусь в период с 9 по 12 августа, а также предоставить информацию о причинах задержания и места содержания Константина Реуцкого, Евгения Васильева, а также третьей гражданки - Оксаны Алешиной, которая была задержана вчера. Об этом на брифинге в четверг заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"В течение 9-12 августа в Минске задержано более 6 тысяч человек, и все заведения временного содержания в Минске переполнены, поэтому именно в таких сложных обстоятельствах приходится искать наших сограждан. Посольство Украины во исполнение моего поручения направило две ноты в министерство иностранных дел Беларуси с запросом предоставить информацию о всех гражданах Украины, которые были задержаны правоохранительными органами Республки Беларусь в период с 9 по 12 августа, а также предоставить информацию о причинах задержания и места содержания Константина Реуцкого, Евгения Васильева, а также третьей гражданки - Оксаны Алешиной, которая была также задержана вчера. Мы требуем немедленной встречи консула с этими задержанными лицами, а также, если есть информация о других гражданах, то с ними тоже. Мы требуем немедленного и безусловного освобождения этих лиц с целью возвращения их в Украину", - сказал министр.

По его словам, сегодня посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим провел телефонный разговор с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, и сегодня в течение дня МИД будет активно работать над этими вопросами.

Как сообщал УНН, накануне стало известно, что в Минске задержали двух журналистов - Константина Реуцкого и Евгения Васильева.