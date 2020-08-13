Взрывы в Ливане: за помощью в МИД обратилось 56 украинцев

КИЕВ. 13 августа. УНН. После взрывов в ливанской столице Бейруте на прошлой неделе в посольство Украины в Ливане поступили обращения от 56 граждан Украины на получение материальной помощи. Об этом на брифинге в четверг заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"К сожалению, был установлен факт гибели одного гражданина Украины. По состоянию на вчера вечером в посольство Украины в Ливане поступилм обращения от 56 граждан Украины на получение материальной помощи в связи с разрушением их домов и незначительными телесными повреждениями. Посольство уже выплатило единовременную материальную помощь 16 гражданам Украины", - сказал министр.

Он заверил, что МИД будет помогать всем "по мере своих возможностей".

Напомним, количество погибших после взрыва в столице Ливана возросло до 220 человек, из них один - украинец.



Как сообщалось, причиной взрыва правительство Ливана называет сварочные работы, которые проводились на одном из складов порта, где хранилась партия аммиачной селитры. Президент Ливана не исключает внешнюю атаку на страну, однако он отказался проводить международное расследование взрыва в порту Бейрута.



