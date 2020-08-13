Кулеба сообщил, когда Украина отреагирует на результаты выборов в Беларуси

КИЕВ. 13 августа. УНН. Украина будет реагировать на результаты выборов в Беларуси после их официального обнародования Центральной избирательной комиссией этой страны. Об этом на брифинге в четверг заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Официальные результаты выборов президента Беларуси еще не объявлены. После того, как белорусская Центральная избирательная комиссия их официально объявит, мы будем принимать решение о том, как реагировать на этот факт", - сказал министр.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Беларуси ранее заявили, что республике небезразлична реакция зарубежных партнеров на ход и результаты президентских выборов.

Как сообщалось в УНН, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты. Очевидцы сообщали об использовании правоохранителями светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов для разгона протестующих. Известно о раненых и задержанных. В ночь на 11, 12 и 13 августа протесты продолжились.