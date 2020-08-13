Украина призывает Беларусь отпустить задержанных украинских журналистов - Ермак

КИЕВ. 13 августа. УНН. Украина обращается к Республике Беларусь с просьбой отпустить украинских журналистов Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Украина обращается к властям Республики Беларусь с требованием как можно быстрее освободить незаконно задержанных в Минске украинских правозащитников и журналистов Константина Реуцкого и Евгения Васильева", - говорится в сообщении.

По его словам, граждане Украины Константин Реуцкий и Евгений Васильев были задержаны белорусскими правоохранителями без каких-либо законных оснований.

"По информации украинской стороны, они не нарушали никаких законов Республики Беларусь, не принимали участия ни в каких беспорядках или массовых акциях, не имели при себе запрещенных предметов или материалов. Правозащитники посещали Беларусь исключительно для получения достоверной информации о том, что там происходит, и для комментирования последних событий в Минске для украинских средств массовой информации. Свобода слова и свобода передвижения – базовые демократические принципы, которые уважают во всем мире. Их нарушение недопустимо", - сказал Ермак.

Руководитель Офиса Президента отметил, что МИД Украины через украинское дипломатическое представительство активно работает для скорейшего установления и освобождения всех украинских граждан, задержанных во время последних событий.

Он также отметил, что Украина чрезвычайно ценит добрососедские отношения с Республикой Беларусь.

"Мы гораздо больше, чем просто соседи, - мы всегда были хорошими друзьями и партнерами", - отметил Андрей Ермак.

Напомним, в МИД подтвердили задержание Константина Реуцкого и Евгения Васильева.