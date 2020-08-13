Зеленский считает, что переговоры в ТКГ не прекратятся, несмотря на протесты в Беларуси

КИЕВ. 13 августа. УНН. Переговоры трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске не будут прекращаться, несмотря на протесты в Беларуси. Об этом заявил сегодня на брифинге Президент Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"Что касается заседания Трехсторонней контактной группы в Минске и минского процесса в целом, я уверен, что процесс не остановится... Повлияет ли сегодняшняя ситуация на заседания ТКГ, я не знаю. Я не могу, к сожалению, пока смотреть в будущее. Я уверен, что прежде всего, когда мы говорим сегодня о том, что происходит в Минске, и я как Президент Украины, сейчас мы говорим с Министерством иностранных дел, и вчера они соединились уже с белорусской стороной, там, на сегодня, трое наших граждан задержаны, ведутся переговоры", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что переговоры запланированы на 18 августа.

Напомним, посольство Украины направило две ноты в министерство иностранных дел Беларуси с запросом предоставить информацию о всех гражданах Украины, которые были задержаны правоохранительными органами Республики Беларусь в период с 9 по 12 августа, а также предоставить информацию о причинах задержания и местах содержания Константина Реуцкого, Евгения Васильева, а также третьей гражданки - Оксаны Алешиной, которая была задержана вчера.