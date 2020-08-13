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Кравчук рассказал, почему выборы на Донбассе не состоятся

Кравчук рассказал, почему выборы на Донбассе не состоятся

Леонид Кравчук

КИЕВ. 13 августа. УНН. Выборы на оккупированной части Донбасса не состоятся, потому что там много "заробитчан с оружием", которые никому не подчиняются. Нет гарантии, что они оружия не используют. Об этом заявил председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук в интервью Украинскому радио, передает УНН.

"Ну кто поедет наблюдателем, когда там не просто боевики, там люди добровольцы так называемые. Есть, говорят, ну не говорят, а я знаю, люди из Бразилии, Киргизии. Чего приехали туда люди? Зарабатывать деньги, они стреляют, не защищая землю или с желанием убрать эту землю, она им не нужна. Они заробитчане, а у них есть оружие", - сказал Кравчук.

По его словам, платит им тот, кто их приглашает - страна-агрессор.

"Какие могут быть выборы, когда там сидит человек, который никому не подчиняется. Кто может гарантировать, что он не использует оружие. Какие выборы?" - сказал Кравчук.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что вместо "особого статуса" Донбасса предлагается ввести "особый режим административного управления".

Источник: УНН
Теги: выборы, Донбасс, контактная группа, Леонид Кравчук
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