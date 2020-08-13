Кравчук рассказал, почему выборы на Донбассе не состоятся

КИЕВ. 13 августа. УНН. Выборы на оккупированной части Донбасса не состоятся, потому что там много "заробитчан с оружием", которые никому не подчиняются. Нет гарантии, что они оружия не используют. Об этом заявил председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук в интервью Украинскому радио, передает УНН.

"Ну кто поедет наблюдателем, когда там не просто боевики, там люди добровольцы так называемые. Есть, говорят, ну не говорят, а я знаю, люди из Бразилии, Киргизии. Чего приехали туда люди? Зарабатывать деньги, они стреляют, не защищая землю или с желанием убрать эту землю, она им не нужна. Они заробитчане, а у них есть оружие", - сказал Кравчук.

По его словам, платит им тот, кто их приглашает - страна-агрессор.

"Какие могут быть выборы, когда там сидит человек, который никому не подчиняется. Кто может гарантировать, что он не использует оружие. Какие выборы?" - сказал Кравчук.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что вместо "особого статуса" Донбасса предлагается ввести "особый режим административного управления".



