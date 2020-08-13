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Глава украинской делегации в ТКГ не исключил возможности проведения переговоров в других странах

Глава украинской делегации в ТКГ не исключил возможности проведения переговоров в других странах

Леонид Кравчук

КИЕВ. 13 августа. УНН. Встречи ТКГ по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе проходят в Минске, но если ситуация в Беларуси с массовыми акциями протеста не наладится, то можно выбрать нейтральное государство, например, Швецию. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук в интервью "Украинскому радио", передает УНН.

"Белорусский народ решит этот вопрос без нас, пусть решают. Мы не можем вмешиваться в их внутренние дела. Беларусь участия в ТКГ не берет, она предоставила нам возможность и условия, чтобы мы там работали. И когда мы приедем туда, то возможности для такой работы там будут. А если вдруг не будет, тогда мы будем искать другое место", - сказал Кравчук.

По его словам, когда встречи проводились в Женеве, то есть возможность выбрать нейтральное государство.

"Одно из государств, которое совсем нейтральное - Швеция. Мы можем попросить их, возможность такая есть. Но пока, я думаю, что все образуется", - добавил Кравчук.

Как сообщалось в УНН ранее, в Беларуси 9 августа, после президентских выборов, начались массовые акции протеста. За первые двое суток задержано около пяти тысяч человек. По официальным данным, по меньшей мере один человек погиб.

Источник: УНН
Теги: Беларусь, Швеция, переговоры, контактная группа, Леонид Кравчук
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