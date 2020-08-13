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Украина не должна менять своей стратегической политики в отношении Беларуси - Кравчук

Украина не должна менять своей стратегической политики в отношении Беларуси - Кравчук

Леонид Кравчук

КИЕВ. 13 августа. УНН. Украина должна действовать в отношении Беларуси по принципу международного права. Несмотря на ситуацию, мы не должны менять своей стратегической политики в отношении Беларуси. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук в интервью "Украинскому радио", передает УНН.

"Украина должна действовать по принципу международного права, не вмешиваться. Если нужна помощь и если эта помощь будет через обращение - Украина должна ее предоставить. Пока такого обращения нет. Украина должна в дальнейшем не менять ни на йоту своей стратегической политики в отношении Беларуси, которая записана в документах. Ни на капельку, ничего не изменилось - Украина принимает любого президента, любую ВРУ, которая создана в иностранном государстве", - сказал Кравчук.

Как сообщалось в УНН ранее, в Беларуси 9 августа, после президентских выборов, начались массовые акции протеста. За первые двое суток задержаны около пяти тысяч человек. По официальным данным, один человек погиб.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Беларусь, контактная группа, Леонид Кравчук
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