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Льготные места и терминалы для оплаты: украинцы будут ездить на новых маршрутках

Льготные места и терминалы для оплаты: украинцы будут ездить на новых маршрутках

КИЕВ. 13 августа. УНН. Министерство инфраструктуры разработало законопроект, который улучшит качество пассажирского автотранспорта. Об этом в своем Facebook написала советник министра инфраструктуры Яника Мерило, передает УНН.

Законопроект призван улучшить качество и комфорт пассажирского автотранспорта, нивелировать проблему дискриминации пассажиров льготных категорий, урегулировать процедуру проведения конкурсов на обслуживание маршрутов.

В частности, чиновники предлагают, чтобы:

  • заказчиком перевозок стало местное самоуправление;
  • города могли закупать транспортные услуги и платить за километраж;
  • заказ услуги проходил через ProZorro по принципу километража.

"С переходом на принцип закупки километража уходит и проблема дискриминации пассажиров, так как перевозчик по-любому получает конкретную оплату, и ему все равно, сколько он перевозит льготников", - комментирует Мерило.

Также, в министерстве считают необходимым требовать от перевозчика установку валидаторов для оплаты банковской картой и картой жителя.

"Также, если город является организатором, есть больше возможностей штрафовать за невыполнение условий", - пишет советник министра.

В случае принятия законопроекта украинцы смогут передвигаться более качественным пассажирским автотранспортом, который придерживается графиков, не дискриминирует льготников и предоставляет возможность оплаты картой.

"Сейчас законопроект на обсуждении, и есть возможность в течение месяца поддержать или предложить изменения", - резюмировала Мерило.

Источник: УНН
Теги: маршрутки, законопроект, Мининфраструктуры
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