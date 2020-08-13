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Кравчук о новом обмене: 18 августа будет известно количество людей

Кравчук о новом обмене: 18 августа будет известно количество людей

Леонид Кравчук

КИЕВ. 13 августа. УНН. Во время видеоконференции участников трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе будет решен вопрос количества людей, которых планируют обменять. Об этом заявил председатель украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук в интервью Украинскому радио, передает УНН.

"18 августа будет видеоконференция. Этот вопрос будет поставлен в полном объеме. И я думаю, будет не просто поставлен, а мы уже будем точно знать, какой обмен, даже количества людей с нашей и с их стороны будут обменены", - сказал Кравчук.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин обсудили вопрос освобождения 22 крымских татар. Этот список уже передано российской стороне.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обмен, контактная группа, Леонид Кравчук
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