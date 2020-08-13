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Кравчук о выступлениях на российских СМИ: общаться надо, но не подписывать документы

Кравчук о выступлениях на российских СМИ: общаться надо, но не подписывать документы

Леонид Кравчук

КИЕВ. 13 августа. УНН. Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук считает, что надо общаться с российскими СМИ и допускать различные варианты разговора, но не подписывать документы. Ведь действуют не слова и ток-шоу, а документы. Об этом он заявил в интервью Украинскому радио, передает УНН.

"Меня за это критикуют (за общение с российскими СМИ - ред.), но пусть критикуют. Я говорю не то, что они хотят слышать. Общаться надо со всеми, я еще раз повторяю. Нельзя допускать даже в разговорах разные варианты, нюансы, но никогда не подписывай документы. Потому что действуют не слова, не телеканалы, шоу, а действуют документы. Вот подписал Порошенко в Минске документы, сначала выборы, а потом границы и безопасность, и мы сейчас ничего не можем сделать. Они нам показывают - у вас документ", - сказал Кравчук.

Напомним, как написал Президент Зеленский, он каждый раз убеждается, что у нас есть и профессиональная и мощная армия, и уже есть "суперская" команда переговорщиков, которая сможет-таки выстроить конструкцию устойчивого мира на наших условиях.

Источник: УНН
Теги: Россия, СМИ, Леонид Кравчук
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