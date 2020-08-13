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ООС: с начала суток обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано

ООС: с начала суток обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано

КИЕВ. 13 августа. УНН. С начала суток, по состоянию на 12:00, боевики ни разу не обстреляли украинские позиции. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузянык, передает УНН.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 сегодня, 13 августа, в районе проведения операции вражеских провокаций пока не фиксировалось", - отметили в Минобороны.

Добавляется, что на это время ситуация в районе проведения операции остается стабильной и полностью контролируемой украинскими войсками.

Напомним, за прошедшие сутки украинские военнослужащие задокументировали 4 враждебных нарушения провозглашенного "режима прекращения огня".

Как сообщалось ранее в УНН, сегодня на Донбассе на неизвестном устройстве подорвались двое военных, один погиб.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, режим тишины, ООС
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