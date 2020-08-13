МИД сообщил о еще одном задержанном украинце в Беларуси

КИЕВ. 13 августа. УНН. На фоне протестов после президентских выборов в Беларуси 11 августа в Бресте задержали гражданина Украины, на данный момент он находится в местном СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

"12 августа в консульство Украины в Бресте обратились родственники гражданина Украины, который 11 августа не вернулся домой с работы. Консульство сразу начало поиск и установило, что 11 августа его задержали в Бресте (как протестующего), и он находится сейчас в местном СИЗО", - сообщили в МИД.

В украинском внешнеполитическом ведомстве добавили, что "в ближайшее время наши консулы встретятся с руководством местных правоохранительных органов с целью выяснения всех обстоятельств инцидента и предоставления необходимой консульско-правовой помощи".

"Ситуация находится на контроле консульства Украины в Бресте и МИД Украины. Более подробная информация будет предоставлена дополнительно. Наши дипломаты в Беларуси продолжают проверять наличие украинцев среди задержанных или пострадавших", - добавили в министерстве.

Как сообщал УНН, в Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста из-за результатов выборов президента страны.

Утром 12 августа в Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что уже в то время в Беларуси задержали девять украинцев и избили украинского фотокорреспондента. После принятых дипломатами мероприятий упомянутые граждане были освобождены из-под стражи. Вечером 12 августа стало известно о еще двух задержанных украинцах. А 13 августа - о еще одной.