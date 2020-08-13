Нардеп объяснил, почему развитие речного транспорта "пробуксовывает" в ВР

КИЕВ. 13 августа. УНН. Полгода назад народные депутаты приняли в первом чтении законопроект о внутреннем водном транспорте, который призван регулировать правоотношения в области судоходства на внутренних водных путях. С тех пор документ лежит в парламенте без движения. Почему Рада затягивает принятие проекта ЗУ в комментарии УНН рассказал один из его инициаторов, народный депутат Сергей Лабазюк.

По его словам, документ "пробуксовывает" из-за отсутствия политической воли развивать водный транспорт в Украине.

"Было несколько законопроектов, альтернативных, в том числе, от других политсил и депутатов. По-моему, наш законопроект блокируют, потому том что нет политической воли развивать водный транспорт", - говорит он.

По убеждению Лабазюка, отечественная водная отрасль достаточно перспективна.

"Возрождение отрасли позволит разгрузить основные дороги и железную дорогу от транспорта, в первую очередь - аграрного. Аграрии в развитии водного транспорта также заинтересованы, потому что это удешевит логистику для сельскохозяйственных предприятий, которые возят выращенную продукцию в порты", - добавил он.

Документ нормирует строительство водного транспорта в Украине. Законодатель предлагает льготы для национального производителя, однако не исключает возможности импорта транспорта из-за рубежа.

"Мы с пониманием подошли к тому, что построить полноценный и в достаточном количестве водный транспорт в Украине за один день мы не сможем. Поэтому и предлагаем альтернативный вариант, согласно которому логистические компании могут приобрести водный транспорт за пределами Украины, ввезти его в Украину, на временной или постоянной основе. Однако отмечу, что льготные условия в законопроекте предусмотрены, в первую очередь, для отечественного производителя. К слову добавлю, что в Украине есть заводы и предприятия, которые не только строят, но и ремонтируют водный транспорт. И это - сверхважно, так как это будет приносить средства в бюджет", - рассказал нардеп.

Лабазюк говорит, что принятие законопроекта запустит украинский водный транспорт в реальную работу. И добавляет, что проект нарабатывался и согласовывался профильными ассоциациями.

Напомним, Мининфраструктуры заявило о возрождении речного флота. В прошлом году министр Владислав Криклий уволил со скандалом руководителя "Украинского Дунайского пароходства" (УДП) Дмитрия Чалого и назначил туда Алексея Хомякова. Последнему удалось вывести госпредприятие в прибыль уже в первом квартале 2020 года. Также выявлен ряд схем, по которым прежнее руководство искусственно банкротило УДП. В частности во времена Чалого было украдено у госпредприяти 32 баржи стоимостью 5 млн долл.