На имитированных президентских выборах Зеленский победил с 33% голосов — опрос

КИЕВ. 13 августа. УНН. На имитированных президентских выборах Владимир Зеленский получил 33,4% голосов среди тех, кто определился, на втором месте Петр Порошенко - 17,8%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные исследования, проведенного центром Разумкова совместно с центром "Социс".

Так, на имитированных президентских выборах, проведенных в рамках исследования, действующий Президент Зеленский получил 33,4% голосов среди тех, кто определился и пойдет на выборы, Петр Порошенко - 17,8%, Юрий Бойко - 15,7%, Юлия Тимошенко - 8,8%.



Также, по данным исследования, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, то 25,6% отдали бы свой голос за действующего Президента Зеленского, а 13,7% - за Порошенко. Не принимали бы участие в голосовании 11% людей, а 12,4% не знали бы кого выбирать.

Добавим, опрос проводился 21-28 июля 2020 года методом интервью face-to-face по месту постоянного проживания респондентов. Результаты представляют взрослое население Украины без учета территории оккупированного Крыма, а также неподконтрольных Украине территорий Донбасса по таким показателям, как возраст, пол, тип поселения, разделение страны на области. Было опрошено 4 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет. Средняя продолжительность одного интервью составила 19 минут.



Напомним, по данным исследования, проведенного в начале лета, если бы выборы президента Украины проходили в конце мая-начале июня, то 37,6% среди тех, кто определился с выбором, проголосовали бы за нынешнего главу государства Владимира Зеленского, на втором месте - Петр Порошенко с 16,2%, а у Юрия Бойко - 13,2%.



