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МИД вводит КРІ для посольств

МИД вводит КРІ для посольств

КИЕВ. 13 августа. УНН. Министерство иностранных дел Украины внедряет для посольств критерии оценки эффективности (КРІ) увеличения торговли и инвестиций. Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

"МИД впервые вводит для посольств критерии оценки эффективности (КРІ) увеличения торговли и инвестиций. Министр отметил переход к новой модели оценки деятельности заграничных дипломатических учреждений на экономическом направлении", - сказано в сообщении.

Отмечается, что типичные показатели эффективности работы ЗДУ состоят из двух групп:

  • реализация экспортного потенциала и привлечение иностранных инвестиций;
  • туристическая привлекательность Украины.

Среди прочего, эти показатели включают организацию визитов для представителей деловых кругов страны аккредитации, а также работу по открытию рынков продуктов питания, предусматривающих сертификацию и аккредитацию.

Также министр назвал топ-10 отраслей украинской ІТ, наиболее привлекательных для иностранных инвесторов. Среди них:

  • искусственный интеллект;
  • big Data и аналитика;
  • медицина;
  • виртуальная реальность;
  • финтех (финансовые технологии);
  • безопасность и кибербезопасность;
  • онлайн маркетплейсы (платформы онлайн-торговли);
  • образование;
  • е-commerce (электронная торговля);
  • ІoT - Интернет вещей.

Напомним, в МИД введено психологическое тестирование для работников перед направлением в зарубежные дипломатические учреждения.

Источник: УНН
Теги: МИД, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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