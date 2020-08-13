МИД вводит КРІ для посольств
КИЕВ. 13 августа. УНН. Министерство иностранных дел Украины внедряет для посольств критерии оценки эффективности (КРІ) увеличения торговли и инвестиций. Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.
"МИД впервые вводит для посольств критерии оценки эффективности (КРІ) увеличения торговли и инвестиций. Министр отметил переход к новой модели оценки деятельности заграничных дипломатических учреждений на экономическом направлении", - сказано в сообщении.
Отмечается, что типичные показатели эффективности работы ЗДУ состоят из двух групп:
- реализация экспортного потенциала и привлечение иностранных инвестиций;
- туристическая привлекательность Украины.
Среди прочего, эти показатели включают организацию визитов для представителей деловых кругов страны аккредитации, а также работу по открытию рынков продуктов питания, предусматривающих сертификацию и аккредитацию.
Также министр назвал топ-10 отраслей украинской ІТ, наиболее привлекательных для иностранных инвесторов. Среди них:
- искусственный интеллект;
- big Data и аналитика;
- медицина;
- виртуальная реальность;
- финтех (финансовые технологии);
- безопасность и кибербезопасность;
- онлайн маркетплейсы (платформы онлайн-торговли);
- образование;
- е-commerce (электронная торговля);
- ІoT - Интернет вещей.
Напомним, в МИД введено психологическое тестирование для работников перед направлением в зарубежные дипломатические учреждения.
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