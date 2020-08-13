МИД вводит КРІ для посольств

КИЕВ. 13 августа. УНН. Министерство иностранных дел Украины внедряет для посольств критерии оценки эффективности (КРІ) увеличения торговли и инвестиций. Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

"МИД впервые вводит для посольств критерии оценки эффективности (КРІ) увеличения торговли и инвестиций. Министр отметил переход к новой модели оценки деятельности заграничных дипломатических учреждений на экономическом направлении", - сказано в сообщении.

Отмечается, что типичные показатели эффективности работы ЗДУ состоят из двух групп:

реализация экспортного потенциала и привлечение иностранных инвестиций;

туристическая привлекательность Украины.

Среди прочего, эти показатели включают организацию визитов для представителей деловых кругов страны аккредитации, а также работу по открытию рынков продуктов питания, предусматривающих сертификацию и аккредитацию.

Также министр назвал топ-10 отраслей украинской ІТ, наиболее привлекательных для иностранных инвесторов. Среди них:

искусственный интеллект;

big Data и аналитика;

медицина;

виртуальная реальность;

финтех (финансовые технологии);

безопасность и кибербезопасность;

онлайн маркетплейсы (платформы онлайн-торговли);

образование;

е-commerce (электронная торговля);

ІoT - Интернет вещей.

Напомним, в МИД введено психологическое тестирование для работников перед направлением в зарубежные дипломатические учреждения.