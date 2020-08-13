На референдуме около 58% украинцев поддержали бы вступление Украины в ЕС - исследование

КИЕВ. 13 августа. УНН. Если бы на референдум вынесли бы вопрос вступления Украины в НАТО или ЕС, то 57,9% украинцев проголосовали бы за вступление в Европейский союз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные исследования, проведенного центром Разумкова.

Так, если бы в ближайшее время состоялся референдум, 57,9% украинцев выбрали бы вступление Украины в ЕС, а 47,7% - в НАТО. Против вступления в ЕС проголосовало бы 26,9% граждан, а против вступления в НАТО - 32,8%.

Добавим, опрос проводился 21-28 июля 2020 года методом интервью. Результаты представляют взрослое население Украины без учета территории оккупированного Крыма, а также неподконтрольных Украине территорий Донбасса. Было опрошено 4 тыс. респондентов. Погрешность выборки в исследовании не отмечалась.

Напомним, как сообщили в Офисе Президента, Украина не имеет ограничений во времени для возможного вступления в Европейский Союз, "она могла бы сделать это хоть завтра".