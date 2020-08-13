Задержание украинцев в Беларуси: Денисова обратилась к Минску, просит помощи ООН и ОБСЕ

КИЕВ. 13 августа. УНН. В связи с задержанием граждан Украины в Республике Беларусь Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова обратилась к председателю Комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрею Наумовичу, а также призвала представителей ООН, ОБСЕ и МККК способствовать обеспечению правовой защиты задержанным. Об этом в Telegram-канале сообщает Офис Омбудсмена, передает УНН.

"Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова обратилась к председателю Комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрею Наумовичу с просьбой обеспечить надлежащую правовую защиту двум задержанным во время акций массового протеста в Беларуси укранским волонтерам Евгению Васильеву и Константину Реуцкому, а также двум другим гражданам Украины - Оксане Алешиной и парню, чье имя пока не разглашается", - сообщили в офисе.

Отмечается, что Омбудсмен также "призвала Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, президента Международного комитета Красного креста Петера Маурера, главу ОБСЕ Эди Раму и другие международные правозащитные организации содействовать обеспечению правовой защиты задержанным гражданам Украины".

"Сразу после задержания обратилась к чрезвычайному и полномочному послу Украины в Республике Беларусь Игорю Кизиму с просьбой установить их местонахождение и проверить, применялись ли к гражданам Украины физическая сила или психологическое давление со стороны правоохранительных органов Беларуси", - отметила Денисова.

Она добавила, что, согласно Венской конвенции о консульских сношениях, власти Беларуси должны немедленно после задержания сообщить дипломатических представителей Украины о местонахождении украинских граждан и предоставить доступ для непосредственного общения с ними.

Как сообщал УНН, по состоянию на 16:00 13 августа местонахождение задержанных накануне в Минске украинских волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева оставалось неизвестным, мужчины почти 24 часа не выходят на связь.

Напомним, вчера около 17:00 сотрудники МВД Республики Беларусь задержали двух волонтеров общественной организации "Восток SOS" - граждан Украины Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

Также 13 августа стало известно о еще двух задержанных в Беларуси украинцах.