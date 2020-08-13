ОАСК объявил перерыв до октября по делу относительно нового украинского правописания

КИЕВ. 13 августа. УНН. Окружной административный суд перешел к исследованию доказательств по делу об обжаловании нового украинского правописания и объявил перерыв до 1 октября. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.

"Суд перешел к исследованию доказательств по делу и объявил перерыв до 1 октября", - сказали в пресс-службе.

Напомним, суд по делу о новом украинском правописании перешел к стадии исследования доказательств.

Как сообщалось в УНН, Окружной административный суд Киева объединил в одно производство два дела об обжаловании новой редакции правописания и назначил к рассмотрению по существу.

Напомним, иститец обратилась в суд в интересах своей дочери - ученицы 7-го класса - и просит суд признать противоправным и недействительным постановление Кабинета министров Украины № 437 от 22 мая 2019 года о "Вопросе украинского правописания".

Также в Окружной административный суд города Киева поступил еще один иск к Кабинету Министров Украины о признании незаконным и отмене постановления правительства №437 от 22 мая 2019 года, которым было утверждено украинское правописание в новой редакции. Истцом выступает ОО "Правовое государство".

Отметим, новая редакция "Украинского правописания" вступило в силу 3 июня 2019 года. После этого Министерство образования и науки опубликовало окончательную версию новой редакции "украинского правописания".