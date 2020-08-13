Степанов анонсировал завершение строительства нового отделения "экстренки" в Виннице до конца года

КИЕВ. 13 августа. УНН. До конца 2020 года должно завершиться строительство нового современного отделения экстренной медицинской помощи КНП "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи" в городе Винница. Об этом Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил во время поездки в Винницкую область, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Это очень мощный проект, в котором будет полный спектр диагностического оборудования, а также все, что касается реанимации. Думаю, что до конца года отделение уже начнет принимать больных. Это пример, когда есть средства и местного бюджета, и государственного бюджета", - отметил Степанов.

По словам главы ведомства, в ходе реализации программы "Большое строительство" будет закупаться оборудование, в том числе и для этой больницы.

"Речь идет, среди прочего, о ангиографах и компьютерных томографах", - отметил глава Минздрава.

Напомним, что в ходе рабочей поездки в Винницкую область Министр здравоохранения Украины Максим Степанов посетил Винницкую областную клиническую больницу им. М.И. Пирогова, Винницкую областную детскую клиническую больницу, а также Городскую клиническую больницу скорой помощи Виннице.