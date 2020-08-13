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В МИД Украины рассказали о переговорах с ОАЭ по экономическому сотрудничеству

В МИД Украины рассказали о переговорах с ОАЭ по экономическому сотрудничеству

Дмитрий Сеник и Салем Ахмед Аль-Каабе

КИЕВ. 13 августа. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник принял посла Объединенных Арабских Эмиратов в Украине Салема Ахмеда Аль-Каабе. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

“Основной темой обсуждения стало развитие экономического сотрудничества, торговли и инвестиций между Украиной и ОАЭ. Собеседники выразили взаимную заинтересованность в реализации совместных проектов в инфраструктурной, энергетической, сельскохозяйственной, научно-технической и медицинской сфере”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что дипломаты также обсудили участие украинской делегации во Всемирной выставке “Экспо-2020”, которая состоится в ОАЭ в 2021 году.

“Дмитрий Сеник выразил благодарность Арабским Эмиратам за гуманитарную помощь, оказанную Украине для преодоления пандемии COVID-19. Стороны отметили необходимость развивать двусторонний политический диалог высокого и высшего уровня и договорились активизировать подготовку ряда мероприятий”, — сообщили в МИД Украины.

Как сообщал УНН, в июне МИД и Фонд государственного имущества Украины провели учредительную встречу с инвестиционным фондом Mubadala (ОАЭ) и обсудили его участие в большой приватизации и заинтересованность в 7 украинских предприятиях из перечня инвестиционного атласа.

Источник: УНН
Теги: МИД, инвестиции, ОАЭ
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