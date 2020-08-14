Die Welt: 24 государства ЕС выразили протест из-за давления США на "Северный поток-2"

КИЕВ. 14 августа. УНН. 24 государства Европейского союза выразили Госдепартаменту протест в связи с санкционным давлением США на участников проекта газопровода “Северный поток-2”. Об этом сообщила газета Die Welt, отмечает УНН.

По информации ее источников, протест был выражен во время видеоконференции 12 августа. К демаршу не присоединились лишь три страны, какие именно, не уточняется.

Государства ЕС выразили обеспокоенность “санкциями США против европейских предприятий и интересов”, пишет издание. “ЕС считает экстерриториальное применение санкций нарушением международного права”, — отмечают государства сообщества.

В Германии неоднократно заявляли, что считают санкции США против участников строительства газопровода неприемлемыми.

Отметим, Евросоюз твердо выступает против односторонних санкций и угроз их применения со стороны США в отношении газопроводов “Северный поток-2” и “Турецкий поток”, поскольку подобные меры противоречат международному праву. Об этом говорилось в распространенном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.