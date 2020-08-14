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Кулеба: "Люблинский треугольник" не был создан под выборы в Беларуси

Кулеба: "Люблинский треугольник" не был создан под выборы в Беларуси

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 14 августа. УНН. "Люблинский треугольник" - новый формат сотрудничества Украины, Польши и Литвы - не был создан под выборы в Беларуси. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью UA:Украинское радио, передает УНН.

"Честно скажу, что под  белорусские выборы мы "Люблинский треугольник" не формировали. Это на самом деле инициатива стратегического характера. Для меня очень важно, что Украина не присоединяется уже к созданному формату, а сама создает, участвует в инициировании и создании нового формата", - сказал Кулеба.

Как сообщалось, министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины, входящие в состав стран Люблинского треугольника, сделали совместное заявление по ситуации в Беларуси и призвали власти страны воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных.

Напомним, второе заседание "Люблинского треугольника" - нового формата сотрудничества Украины, Польши и Литвы - состоится в Украине.

Источник: УНН
Теги: МИД, Беларусь, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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