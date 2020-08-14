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Двое освобожденных украинцев в Беларуси уже в украинском посольстве - Кулеба

Двое освобожденных украинцев в Беларуси уже в украинском посольстве - Кулеба

КИЕВ. 14 августа. УНН. Двое освобожденных украинцев Константин Реуцкий и Евгений Васильев, которых ранее задержали во время протестов в Беларуси, уже находятся на территории украинского посольства в Минске. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Костя Реуцкий и Женя Васильев уже на территории посольства Украины в Беларуси, под защитой украинских дипломатов", - написал он.

Ранее сегодня, 14 августа, стало известно, что в Беларуси освободили двух украинских журналистов и волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

Напомним, 12 августа около 17:00 сотрудники МВД РБ задержали двух волонтеров общественной организации "Восток SOS" - граждан Украины Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

Источник: УНН
Теги: МИД, Беларусь, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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