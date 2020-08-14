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Ослабленная Беларусь окажется легкой добычей для России - Кулеба

Ослабленная Беларусь окажется легкой добычей для России - Кулеба

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 14 августа. УНН. Ослабленная и отторгнутая Западом Беларусь окажется легкой добычей для Российской Федерации. Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью UA Украинское радио, передает УНН.

На вопрос, в интересах ли страны-агрессора России обострение в Беларуси, Кулеба ответил: "В интересах России ослабление стран, по которым она имеет активную внешнюю политику и в которой она хочет укреплять свои позиции. Дипломатично, конечно, Россия... желает добра и здоровья белорусскому народу, но мы понимаем, что ослабленная, отторгнутая Западом Беларусь окажется легкой добычей для Российской Федерации".

По его словам, поэтому Украина искренне строит свою политику, исходя из того, что на выходе из этого кризиса Украине нужна независимая и суверенная Беларусь.

Как сообщал УНН, в Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста из-за результатов выборов президента страны.

Напомним, в Минске протестующие снова выходят на улицы, в частности, с утра пятницы, 14 августа, в белорусской столице в цепь солидарности начали выстраиваться врачи.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Беларусь, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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