Трех украинцев в Беларуси отпустили, идут переговоры об освобождении еще одного - Зеленский

КИЕВ. 14 августа. УНН. Сейчас ведутся переговоры с Беларусью по освобождению украинца Романа Шишко, который находится в изоляторе города Бреста. Еще трех украинцев уже освободили. Об этом написал в Telegram-канале Президент Владимир Зеленский, который также призвал Беларусь воздержаться от задержаний и насилия, передает УНН.

"Беларусь, разумеется, сейчас сильно страдает. Ищет решение и выход из очень непростой ситуации. Каждый день случаются эксцессы. В частности с нашими гражданами, оказавшимися в это непростое время в соседней стране. Но есть и хорошая новость. Сегодня, после наших настойчивых действий, были наконец освобождены украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина", - написал Зеленский.

По его словам, украинские правозащитники и журналисты были незаконно задержаны еще 12 августа. Они не нарушали никаких законов Республики Беларусь и находились там исключительно для получения достоверной информации о событиях, которые там происходят, и для комментирования их в публичном медийном пространстве. Сейчас они в полной безопасности, добавил Президент.

"Также сейчас ведутся переговоры для освобождения еще одного украинца - Романа Шишко, который находится в изоляторе города Бреста. Мы настоятельно хотим, чтобы вернули наших граждан домой. Украина умеет защищать своих граждан и всегда будет это делать. Однако мы призываем наших белорусских коллег категорически воздержаться от незаконных задержаний и насилия. Нам действительно небезразлично. Мы действительно переживаем за все, что происходит в Беларуси", - написал Глава государства.

Также Зеленский отметил, что для Украины важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта.

Как сообщал УНН ранее, в Беларуси освободили двух украинских журналистов и волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева.



