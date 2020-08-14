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Украина внимательно следит за развитием событий вокруг российских учений "Кавказ-2020" - Кулеба

Украина внимательно следит за развитием событий вокруг российских учений "Кавказ-2020" - Кулеба

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 14 августа. УНН. Украина внимательно следит за развитием событий вокруг учений ВС России "Кавказ-2020". Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Украинскому радио", передает УНН.

На вопрос, как Украина на дипломатическом фронте готовится к российским учениям "Кавказ-2020", ведь, по мнению экспертов, они могут стать прикрытием для агрессии, Кулеба ответил: "Знаете, если с 2014 года какой-то опыт сформировался то - это опыт о том, что может произойти что-то в любой момент и ты должен быть всегда готовым к любому развитию событий. Поэтому мы ни преувеличиваем, ни приуменьшаем значения учений "Кавказ-2020". Внимательно следим за развитием событий, работаем с нашими партнерами, так же внимательно будем мониторить маневры Российских вооруженных сил".

По его словам, здесь задача не только для МИДа, а для Минобороны, для украинской разведки - для того, чтобы Украина была готова в военном плане к любому развитию событий.

Напомним, по информации разведки, стратегические командно-штабные учения ВС России "Кавказ-2020" создано для демонстрации военной мощи России, его следует рассматривать как элемент давления на нашу страну.

Как сообщалось в УНН, по данным разведки, в этом году стратегические командно-штабные учения вооруженных сил России "Кавказ-2020" пройдут на пограничных с Украиной территориях и в оккупированном Крыму.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, учения, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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