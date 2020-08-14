Несмотря на требование об отводе, судья Вовк продолжит слушать дело "оффшоров Суркисов" - ПриватБанк

КИЕВ. 14 августа. УНН. Сегодня Печерский районный суд города Киева продолжит рассмотрение дела об оффшорных компаниях братьев Суркисов на 350 млн долларов США. Об этом сообщили в пресс-служба ПриватБанка, передает УНН.

"Несмотря на недавнее заявление ПриватБанка об отводе судьи Сергея Вовка от рассмотрения гражданского дела №757/7499/17 и несмотря на обращение ПриватБанка в НАБУ с заявлением о совершении судьей Вовком уголовного преступления относительно вмешательства в работу автоматизированной системы распределения дел, сегодня Печерский районный суд города Киева продолжит рассмотрение дела в отношении офшорных компаний Суркисов на 350 млн долларов США", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что сегодня в 15:20 юридические представители ПриватБанка проведут брифинг для СМИ перед домом Печерского районного суда города Киева по адресу: улица Владимирская, 15.

Напомним, накануне ПриватБанк обратился к НАБУ по поводу дела оффшоров Суркисов и действий судьи Вовка.

"В действиях судьи Печерского районного суда Киева Вовка усматриваются признаки уголовных преступлений, а именно: злоупотребление властью и вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда", - отмечал банк.

О реакции НАБУ на указанное обращение пока неизвестно.

Также напомним, по данным СМИ, аудиторы Kroll "вычислили аферу Суркисов" по выводу из ПриватБанка 150 млн долларов. Указывается, что происходило это через 6 оффшорных компаний, которые сегодня как раз и судятся в украинских судах с госбанком.

Речь идет о Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, которые аффилированны с братьями Суркис.

На расследование Kroll уже отреагировали в "Слуге народа". Там считают, что правоохранительные органы должны открыть уголовное производство по факту изложенных в отчете Kroll "схем".

В противном случае, парламентарии не исключают, что заслушают этот вопрос на заседании правоохранительного комитета.