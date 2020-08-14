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Зеленский передал на ратификацию в ВР получение 1,2 млрд евро макрофина от ЕС

Зеленский передал на ратификацию в ВР получение 1,2 млрд евро макрофина от ЕС

КИЕВ. 14 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о получении Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда 200 тысяч евро. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте парламента, передает УНН.

Проект закона №0063 "О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как Заемщиком и Европейским Союзом как Кредитором и Кредитного соглашения между Украиной как Заемщиком и Национальным банком Украины как Агентом Заемщика и Европейским Союзом как Кредитором (относительно получения Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда 200 тысяч евро)" зарегистрировано 12 августа.

На данный момент текст законопроекта и пояснительная записка к нему на сайте Верховной Рады отсутствуют.

Напомним, Еврокомиссия согласовала программу макрофинансовой помощи для Украины на 1,2 млрд евро.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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