ООС: с начала суток боевики один раз обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 14 августа. УНН. С начала суток боевики один раз обстреляли украинские позиции вблизи Авдеевки, в результате чего раненых и погибших военных нет. Об этом во время брифинга сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара, передает корреспондент УНН.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, зафиксирован один обстрел украинских позиций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - отметил он.

Сообщается, что около 10-ти часов противник совершил несколько очередей из стрелкового оружия в районе Авдеевки.

"Учитывая провокационный характер обстрела, украинские военные огонь не открывали. Боевых потерь нет", - добавил Шаравара.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики не нарушали режим прекращения огня.